«Прекрасные страна и люди»: Американская журналистка Оуэнс решила подать на долгосрочную визу в РФ

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что вместе с мужем подаст документы на долгосрочную российскую визу. Об этом она написала в соцсети X. Оуэнс отметила, что хотела бы приезжать в Россию с семьёй как минимум дважды в год.