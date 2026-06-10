ООН не участвует в организации переговоров по Украине

ООН, 10 июня. /ТАСС/. ООН поощряет все усилия, направленные на организацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако сама не предпринимает попыток подготовить подобные переговоры. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Мы не организовываем никаких переговоров. Очевидно, что мы поощряем все усилия, направленные на переговоры Российской Федерации и Украины, однако на данном этапе ООН нигде не играет прямой роли в этом», — сказал он на брифинге.
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