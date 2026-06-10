Минобороны подтвердило назначение Александра Чайко главнокомандующим ВКС России

Александру Чайко 54 года. В марте 2020 года он участвовал в переговорах тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Повторно командовал российской группировкой войск в Сирии в феврале-июне 2021 года, после — в сентябре-декабре 2022 года. В четвертый раз был назначен командующим российской группировкой войск в Сирии в ноябре 2024 года, когда там возобновились антиправительственные настроения.