В Элисте простились с Героем России, погибшим в зоне спецоперации

В Элисте в последний путь проводили Героя России Нарана Очир-Горяевым, который погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
Церемонии погребения предшествовали траурное шествие и митинг. Шествие началось от дома Героя, где молебен провели священнослужители хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни». Проводить Нарана в последний путь собрались сотни человек, в том числе его родные, сослуживцы и простые горожане.
На траурном митинге добрые слова в память Героя произнесли те, кто бок о бок с Нараном исполнял воинский долг, представители Южного военного округа, а также глава Калмыкии.
«Наран Очир-Горяев продолжил славные традиции воинов Калмыкии — тех, кто веками стоял на страже южных рубежей нашей Родины. Он воевал за безопасность страны, за будущее России, за право наших детей жить под мирным небом. И до конца остался верен воинской присяге и долгу», — подчеркнул Бату Хасиков.
Перед погребением на кладбище была объявлена минута молчания для собравшихся, а затем салютная команда отдала дань уважения Герою воинским почетным залпом из оружия. Флаг, которым по традиции был покрыт гроб Героя, после прощания передали вдове Нарана Очир-Горяева Елене.
Кроме того, в этот день на всех городских интерактивных экранах вместо различной информации была выведена фотография Нарана с подписью «Вечная память Герою России».