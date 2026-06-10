В Элисте простились с Героем России, погибшим в зоне спецоперации

«Наран Очир-Горяев продолжил славные традиции воинов Калмыкии — тех, кто веками стоял на страже южных рубежей нашей Родины. Он воевал за безопасность страны, за будущее России, за право наших детей жить под мирным небом. И до конца остался верен воинской присяге и долгу», — подчеркнул Бату Хасиков.