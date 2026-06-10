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Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов

Ульянов: МАГАТЭ применяет двойные стандарты, игнорируя сообщения РФ по ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ “Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине” двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны… В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции… Налицо — очевидные двойные стандарты», — заявил Ульянов в ходе сессии совета управляющих агентства.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

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