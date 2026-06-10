Ульянов обвинил МАГАТЭ в применении двойных стандартов

«Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ “Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине” двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны… В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции… Налицо — очевидные двойные стандарты», — заявил Ульянов в ходе сессии совета управляющих агентства.