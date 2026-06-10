«Могу лично купить билеты»: Захарова с иронией предложила ЮНЕСКО посетить атакованную ВСУ панораму в Севастополе

Так представитель МИД прокомментировала сообщение пресс-службы ЮНЕСКО о том, что в настоящий момент у ООН якобы нет доступа к месту панорамы, целенаправленно атакованной ВСУ. Захарова раскритиковала объединение за реакцию на произошедшее, в котором говорится только об «обеспокоенности».