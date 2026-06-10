Нетаньяху обратился к ливанцам и предложил мир без «Хезболлы»

Также премьер-министр Израиля заявил, что Иран и «Хезболла» превратили в кошмар жизнь Ливана и пытаются втянуть в войну ливанцев и израильтян. По его словам, «Хезболла» слабее, чем когда-либо, а Израиль — сильнее. Он добавил, что Израиль планомерно очищает Южный Ливан и найдет боевиков, где бы они ни были.