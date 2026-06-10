В Минэнерго США не знают о секретной миссии Трампа по вывозу нефти из Ирана

Господин Трамп утверждает, что отдал приказ выполнить секретную миссию по вывозу нефти из Ирана в прошлом месяце. По его словам, топливо вывезли через пролив и доставили «на свободный рынок». С начала морской блокады США 13 апреля через Ормузский пролив прошли более 200 судов, добавил американский президент. «Эти чрезвычайно успешные усилия объясняются тем, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, а не Иран», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.