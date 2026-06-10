Папа Лев XIV отслужил мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне

Строительство собора продолжается уже 144 года и теперь близится к завершению. Здание строится с перерывами с 1882 года. Антонио Гауди изначально не предполагал, что строительство храма будет завершено при его жизни. При нем была построена только одна из 18 запланированных башен. В текущем году была достроена последняя, центральная башня собора. Теперь это самый высокий храм в мире. При этом окончательное завершение всех работ в соборе Саграда Фамилия запланировано только на 2034 год.