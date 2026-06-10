Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

«Я был очень горд тем, что поддержал его переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним в качестве лидера прекрасная страна Армения достигнет уровня величия и успеха, превосходящего самые смелые ожидания», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.