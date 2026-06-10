Вучич допустил уход с поста президента и выдвижение на пост премьера

Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 году переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году. 2 июня господин Вучич заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Ранее в разговоре с Bloomberg он допускал, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера, так как его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем.