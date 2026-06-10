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Вучич допустил уход с поста президента и выдвижение на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. Об этом он сказал в эфире радио Белград.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. Об этом он сказал в эфире радио Белград.

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», — заявил господин Вучич.

Президент уточнил, что может подать в отставку даже раньше, чем через три-четыре месяца, а также подчеркнул, что каждый день думает о выдвижении своей кандидатуры на пост главы правительства страны.

Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году, в 2022 году переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году. 2 июня господин Вучич заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Ранее в разговоре с Bloomberg он допускал, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера, так как его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем.

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