Херш: Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

Как указывает Херш, по меньшей мере один из участников встречи был шокирован тем, что президент США настолько буднично может рассуждать о возможности развязывания ядерной войны на Ближнем Востоке. Отмечается, что в ходе разговора Трамп был расстроен и разозлен и в тот момент выглядел, как человек, который «отчаянно не хочет потерпеть поражение в Иране».