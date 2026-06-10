Херш: Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

По его словам, беседа, в которой американский лидер упомянул ядерное оружие, произошла на этой неделе, в ней участвовали высокопоставленные представители американской администрации.
Разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в Иране и в ходе обсуждений американский лидер интересовался, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений для уничтожения некоторых из подобных объектов.
Как указывает Херш, по меньшей мере один из участников встречи был шокирован тем, что президент США настолько буднично может рассуждать о возможности развязывания ядерной войны на Ближнем Востоке. Отмечается, что в ходе разговора Трамп был расстроен и разозлен и в тот момент выглядел, как человек, который «отчаянно не хочет потерпеть поражение в Иране».
У Трампа также возникла идея, чтобы предупредить иранские власти о том, что Вашингтон «крайне серьезно» рассматривает возможность подобной эскалации. По всей видимости, пишет журналист, Трампа отговорили от того, чтобы даже рассуждать о какой-либо эскалации, предусматривающей ядерное оружие.