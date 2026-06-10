Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Херш: Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

По словам журналиста, разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в исламской республике.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недавно интересовался у своих подчиненных об осуществимости применения ядерного оружия в отношении Ирана. С таким утверждением выступил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

По его словам, беседа, в которой американский лидер упомянул ядерное оружие, произошла на этой неделе, в ней участвовали высокопоставленные представители американской администрации.

Разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в Иране и в ходе обсуждений американский лидер интересовался, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений для уничтожения некоторых из подобных объектов.

Как указывает Херш, по меньшей мере один из участников встречи был шокирован тем, что президент США настолько буднично может рассуждать о возможности развязывания ядерной войны на Ближнем Востоке. Отмечается, что в ходе разговора Трамп был расстроен и разозлен и в тот момент выглядел, как человек, который «отчаянно не хочет потерпеть поражение в Иране».

У Трампа также возникла идея, чтобы предупредить иранские власти о том, что Вашингтон «крайне серьезно» рассматривает возможность подобной эскалации. По всей видимости, пишет журналист, Трампа отговорили от того, чтобы даже рассуждать о какой-либо эскалации, предусматривающей ядерное оружие.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше