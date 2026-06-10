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Нетаньяху решил переизбираться на пост премьера Израиля

Правящая партия Израиля «Ликуд» объявила, что ее лидер, действующий премьер Биньямин Нетаньяху, будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. При этом, согласно опросу IDI, около 60% граждан страны не хотели бы этого.

Источник: РБК

Правящая партия Израиля «Ликуд» объявила, что ее лидер, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, будет баллотироваться на предстоящих выборах в израильский парламент, «кнессет». Об этом сообщается в аккаунте партии в соцсети X.

«Премьер-министр Нетаньяху будет участвовать в предстоящих выборах и победит с Божьей помощью», — говорится в заявлении «Ликуда».

Согласно опросу Израильского института демократии (IDI), результаты которого приводит The Times of Israel, около 60% граждан Израиля не хотели бы, чтобы Нетаньяху сохранил свой пост после парламентских выборов. Опрос, проведенный с 31 мая по 5 июня, показал, что 61% израильтян считают, что премьер-министру не следует баллотироваться на предстоящих выборах. Среди еврейского (кроме арабов, друзов и других меньшинств) населения этот показатель составил 57%.

Кроме того, 61% респондентов поддержали введение законодательного ограничения на максимальное количество сроков для премьер-министра (не более двух) уже после ухода Нетаньяху с поста.

Выборы в израильский парламент 25-го созыва должны состояться не позднее 27 октября 2026 года, однако голосование может пройти раньше — в сентябре или октябре.

В начале июня Axios сообщил, со ссылкой на источники в США и Израиле, что между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом возникли серьезные разногласия: Нетаньяху хочет возобновить активные боевые действия в Ливане, но вынужден отступить под давлением Трампа, который требует остановить войну в Ливане ради сделки с Ираном.

Политические противники осуждают Нетаньяху, утверждая, что он сделал Израиль американским «вассалом», пишет издание. Как отмечает Axios, за четыре месяца до голосования Нетаньяху не может позволить себе открыто ссориться с Трампом.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о помиловании по обвинениям в коррупции.

Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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