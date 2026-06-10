Нетаньяху решил переизбираться на пост премьера Израиля

Правящая партия Израиля «Ликуд» объявила, что ее лидер, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, будет баллотироваться на предстоящих выборах в израильский парламент, «кнессет». Об этом сообщается в аккаунте партии в соцсети X.
«Премьер-министр Нетаньяху будет участвовать в предстоящих выборах и победит с Божьей помощью», — говорится в заявлении «Ликуда».
Согласно опросу Израильского института демократии (IDI), результаты которого приводит The Times of Israel, около 60% граждан Израиля не хотели бы, чтобы Нетаньяху сохранил свой пост после парламентских выборов. Опрос, проведенный с 31 мая по 5 июня, показал, что 61% израильтян считают, что премьер-министру не следует баллотироваться на предстоящих выборах. Среди еврейского (кроме арабов, друзов и других меньшинств) населения этот показатель составил 57%.
Кроме того, 61% респондентов поддержали введение законодательного ограничения на максимальное количество сроков для премьер-министра (не более двух) уже после ухода Нетаньяху с поста.
Выборы в израильский парламент 25-го созыва должны состояться не позднее 27 октября 2026 года, однако голосование может пройти раньше — в сентябре или октябре.
В начале июня Axios сообщил, со ссылкой на источники в США и Израиле, что между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом возникли серьезные разногласия: Нетаньяху хочет возобновить активные боевые действия в Ливане, но вынужден отступить под давлением Трампа, который требует остановить войну в Ливане ради сделки с Ираном.
Политические противники осуждают Нетаньяху, утверждая, что он сделал Израиль американским «вассалом», пишет издание. Как отмечает Axios, за четыре месяца до голосования Нетаньяху не может позволить себе открыто ссориться с Трампом.
При этом президент Израиля Ицхак Герцог отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о помиловании по обвинениям в коррупции.
Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.
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