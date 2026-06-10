Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Польша выступила против предложения о передаче Киеву всех либо части средств из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
«Эти деньги — это наши деньги», — отметил Томчик в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, Варшава будет до конца бороться за причитающиеся ей из этих средств €500 млн. Представитель польского оборонного ведомства также обвинил Брюссель в «попытке изменить правила во время игры».
Как отмечает радиостанция, позицию Польши поддерживает Словакия. «Страны, которые первыми начали поставлять оружие, например Польша или Словакия, чья помощь [Украине] уже была зачтена и компенсация за нее готова к выплате, не хотят соглашаться на сокращение выплат, чего, в свою очередь, добиваются страны, которые начали оказывать поддержку позже, например Германия», — пояснил в беседе с RMF FM неназванный дипломат.
В свою очередь, Берлин, согласно дипломатическому источнику радиостанции, продвигает идею направления средств из Фонда мира ЕС Киеву, поскольку там не считают «несколько сотен миллионов евро значительными» для себя.
8 июня глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подтвердила согласие Венгрии разблокировать оставшиеся в Европейском фонде мира €6,6 млрд на поддержку войны на Украине. По ее словам, Брюссель намерен отдать эти деньги европейским странам в качестве компенсации военных поставок Киеву. Каллас подчеркнула, что дипслужба ЕС подготовила два проекта распределения этих денег, один из которых направлен на компенсации странам ЕС, которые поставили Украине больше всего вооружений, а второй предусматривает распределение денег между компенсациями поставок и новыми поставками Киеву.