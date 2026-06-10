Польша выступила против передачи средств из Фонда мира ЕС Украине

8 июня глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подтвердила согласие Венгрии разблокировать оставшиеся в Европейском фонде мира €6,6 млрд на поддержку войны на Украине. По ее словам, Брюссель намерен отдать эти деньги европейским странам в качестве компенсации военных поставок Киеву. Каллас подчеркнула, что дипслужба ЕС подготовила два проекта распределения этих денег, один из которых направлен на компенсации странам ЕС, которые поставили Украине больше всего вооружений, а второй предусматривает распределение денег между компенсациями поставок и новыми поставками Киеву.