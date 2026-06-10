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В Армении объявили о запрете на выезд граждан, приехавших на выборы

В Армении военная полиция запретила выезд за границу гражданам, приехавшим на парламентские выборы. Законность мер оспаривается оппозицией и депутатами.

Источник: Аргументы и факты

Военная полиция Армении запретила гражданам, прибывшим на парламентские выборы 7 июня, выезд за границу. Об этом заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян. По его словам, запрет касается, прежде всего, граждан призывного возраста, прибывших из России.

Манукян отметил, что власти используют 25-дневные учебные военные сборы «в целях наказания», хотя закон требует уведомления граждан заранее — по электронной почте, лично или через официальный государственный сайт. «Прямо запрещать выезд тем, кто только что прибыл, означает, что власти перешли от угроз к делу», — подчеркнул депутат.

Ранее ряд оппозиционных деятелей сообщали, что мужчинам призывного возраста на контрольно-пропускных пунктах вручались повестки на сборы. Минобороны Армении подтвердило вручение повесток, подчеркнув, что действия осуществляются в рамках законодательства.

По предварительным данным Центризбиркома, на парламентских выборах правящая партия «Гражданский договор» набирает 49,825% голосов, блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» — 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,934%, а партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 3,996%. Явка составила 58,97%.

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