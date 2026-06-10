В Армении объявили о запрете на выезд граждан, приехавших на выборы

Манукян отметил, что власти используют 25-дневные учебные военные сборы «в целях наказания», хотя закон требует уведомления граждан заранее — по электронной почте, лично или через официальный государственный сайт. «Прямо запрещать выезд тем, кто только что прибыл, означает, что власти перешли от угроз к делу», — подчеркнул депутат.