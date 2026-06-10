Путин разрешил сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка пресекать атаки БПЛА

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и «Спецсвязи России» пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь России») пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.
Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
Закон, в частности, призван защитить объекты ЦБ в период проведения спецоперации, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников, говорится в сопроводительных материалах к закону.
При этом Банк России наделяется полномочиями определять порядок принятия решения по пресечению функционирования беспилотников и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и объединения «Росинкас», уполномоченных принимать такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство РФ, а в отношении «Спецсвязи России» — Минцифры РФ.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.