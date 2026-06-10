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Путин разрешил сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка пресекать атаки БПЛА

Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи пресекать атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и «Спецсвязи России» пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь России») пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.

Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.

Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.

Закон, в частности, призван защитить объекты ЦБ в период проведения спецоперации, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников, говорится в сопроводительных материалах к закону.

При этом Банк России наделяется полномочиями определять порядок принятия решения по пресечению функционирования беспилотников и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и объединения «Росинкас», уполномоченных принимать такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство РФ, а в отношении «Спецсвязи России» — Минцифры РФ.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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