Китай усиливает армию Камбоджи модернизированными танками

Камбоджийская армия получила первую крупную партию модернизированных китайских танков Type 59D. Как сообщает China Army, из КНР уже переданы 39 боевых машин, а в общей сложности вооруженные силы страны должны получить 93 танка.
Речь идет о модернизированной версии Type 59, которая до недавнего времени находилась на вооружении Народно-освободительной армии Китая. В отличие от ранних модификаций, эти машины оснащены 105-миллиметровыми орудиями, способными применять управляемые ракеты.
Модернизация также затронула систему управления огнем. Танки получили лазерный дальномер, баллистический вычислитель и улучшенные приборы ночного видения, что должно повысить эффективность их применения в различных условиях.
Дополнительное усиление получила и защита техники. На машины установлены комплекты динамической защиты, предназначенные для повышения устойчивости к поражающим средствам.
По данным источника, китайская сторона готовит для экспортных поставок и более современную модификацию — Type 59G (VT-3). Эти танки оснащаются 125-миллиметровыми пушками и двигателями мощностью 730 лошадиных сил.
Передача бронетехники стала частью обновления парка тяжелых гусеничных машин вооруженных сил Камбоджи за счет поставок из Китая.
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