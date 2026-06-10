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Китай усиливает армию Камбоджи модернизированными танками

Камбоджийская армия получила первую крупную партию модернизированных китайских танков Type 59D.

Камбоджийская армия получила первую крупную партию модернизированных китайских танков Type 59D. Как сообщает China Army, из КНР уже переданы 39 боевых машин, а в общей сложности вооруженные силы страны должны получить 93 танка.

Речь идет о модернизированной версии Type 59, которая до недавнего времени находилась на вооружении Народно-освободительной армии Китая. В отличие от ранних модификаций, эти машины оснащены 105-миллиметровыми орудиями, способными применять управляемые ракеты.

Модернизация также затронула систему управления огнем. Танки получили лазерный дальномер, баллистический вычислитель и улучшенные приборы ночного видения, что должно повысить эффективность их применения в различных условиях.

Дополнительное усиление получила и защита техники. На машины установлены комплекты динамической защиты, предназначенные для повышения устойчивости к поражающим средствам.

По данным источника, китайская сторона готовит для экспортных поставок и более современную модификацию — Type 59G (VT-3). Эти танки оснащаются 125-миллиметровыми пушками и двигателями мощностью 730 лошадиных сил.

Передача бронетехники стала частью обновления парка тяжелых гусеничных машин вооруженных сил Камбоджи за счет поставок из Китая.

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