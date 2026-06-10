Парламент Гагаузии не смог принять отставку и.о. спикера из-за отсутствия кворума

Работа НСГ оказалась заблокированной после конфликта между Кишиневом и Комратом, который возник из-за вступивших в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. По ним ЦИК Гагаузии преобразован в окружной избирательный совет по примеру других регионов страны, а его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить через фильтр спецслужб, антикоррупционных и прочих контролирующих органов. Через них должны быть пропущены и все кандидаты в органы власти Гагаузии. Меняя правила игры, молдавское руководство проигнорировало мнение гагаузов, которых поставили перед фактом. Возникла правовая коллизия, когда Кишинев требует от гагаузов проводить выборы по новым правилам, а в Комрате отвечают, что не желают нарушать закон об особом статусе автономии, который был принят в 1994 году.