Парламент Гагаузии не смог принять отставку и.о. спикера из-за отсутствия кворума

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии (НСГ) не смогло принять отставку исполняющего обязанности главы парламента автономии Николая Орманжи из-за отсутствия кворума.
«Часть депутатов отказалась участвовать в голосовании, другие покинули заседание», — сообщило молдавское издание «Ной». Как следует из регламента НСГ, обязанности спикера должен временно исполнять заместитель председателя парламента Георгий Лейчу. Орманжи подал в отставку после того, как на прошлой неделе депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии также из-за отсутствия кворума — на заседание явились только 13 из 33 парламентариев.
Работа НСГ оказалась заблокированной после конфликта между Кишиневом и Комратом, который возник из-за вступивших в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии. По ним ЦИК Гагаузии преобразован в окружной избирательный совет по примеру других регионов страны, а его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить через фильтр спецслужб, антикоррупционных и прочих контролирующих органов. Через них должны быть пропущены и все кандидаты в органы власти Гагаузии. Меняя правила игры, молдавское руководство проигнорировало мнение гагаузов, которых поставили перед фактом. Возникла правовая коллизия, когда Кишинев требует от гагаузов проводить выборы по новым правилам, а в Комрате отвечают, что не желают нарушать закон об особом статусе автономии, который был принят в 1994 году.
Находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти автономии отстоять право на проведение выборов. По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности пытаются установить политический контроль над автономией, лишив ее реальных полномочий и самостоятельности.