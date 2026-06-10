Европа оставит Украину вечным кандидатом на вступление в Евросоюз, поскольку Киев будет добиваться особого положения в случае включения союз, считает председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Украина неизбежно потребует для себя особого положения и особых привилегий в ЕС, а всем остальным предложит это терпеть и потесниться», — написал он в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что Киев привык требовать и настаивать, ссылаясь на то, что Украина якобы является щитом для Европы от РФ.
«И единственное, что способна противопоставить этому Европа, это оставить Украину в вечном предбаннике, вечным кандидатом на вступление в ЕС», — считает Пушков.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование главы киевского режима Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году.