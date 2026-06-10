Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокая рокировка: президент Сербии задумался об уходе в премьеры

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает возможность ухода с поста главы государства и последующего участия в борьбе за должность премьер-министра страны.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает возможность ухода с поста главы государства и последующего участия в борьбе за должность премьер-министра страны. Об этом он сообщил в эфире радио Белград.

По словам сербского лидера, решение об отставке может быть принято в ближайшие месяцы. Он отметил, что заранее уведомит общественность о своих планах и не намерен делать неожиданных шагов.

Вучич также рассказал, что уже начал собирать личную библиотеку в президентской резиденции. При этом он подчеркнул, что регулярно размышляет над возможностью выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства.

Александр Вучич занимает высший государственный пост с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Действующие президентские полномочия политика истекают в 2027 году.

Ранее, 21 мая, глава государства сообщил, что очередные парламентские выборы в Сербии состоятся осенью — в период с конца сентября до середины ноября.

В свою очередь председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич заявила, что правящая Сербская прогрессивная партия намерена предложить Вучичу стать кандидатом на пост премьер-министра по итогам будущей парламентской кампании.

Читайте также: Китай усиливает армию Камбоджи модернизированными танками.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше