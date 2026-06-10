Высокая рокировка: президент Сербии задумался об уходе в премьеры

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает возможность ухода с поста главы государства и последующего участия в борьбе за должность премьер-министра страны. Об этом он сообщил в эфире радио Белград.
По словам сербского лидера, решение об отставке может быть принято в ближайшие месяцы. Он отметил, что заранее уведомит общественность о своих планах и не намерен делать неожиданных шагов.
Вучич также рассказал, что уже начал собирать личную библиотеку в президентской резиденции. При этом он подчеркнул, что регулярно размышляет над возможностью выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства.
Александр Вучич занимает высший государственный пост с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Действующие президентские полномочия политика истекают в 2027 году.
Ранее, 21 мая, глава государства сообщил, что очередные парламентские выборы в Сербии состоятся осенью — в период с конца сентября до середины ноября.
В свою очередь председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич заявила, что правящая Сербская прогрессивная партия намерена предложить Вучичу стать кандидатом на пост премьер-министра по итогам будущей парламентской кампании.
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