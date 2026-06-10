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В Нижегородской области фестиваль «Пушкин без границ» собрал более 40 тысяч гостей

Более 40 тыс. человек посетили III Международный фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине.

Более 40 тыс. человек посетили III Международный фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры.

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За три дня организаторы провели более 55 мероприятий на 15 площадках, в программе участвовали свыше 250 артистов.

Открытие состоялось 5 июня. В этот день прошли детский поэтический марафон «В честь Пушкина!» и концерт «Русские сказы».

Главная программа пришлась на 6 июня — день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка.

В музее-заповеднике «Болдино» возложили цветы к памятнику поэту, провели открытый микрофон и акцию по высадке деревьев.

В программу также вошли театральные показы, мастер-классы, иммерсивные постановки, презентация книги «Болдинские свидания», концерт ансамбля «Песняры» и мультимедийное шоу «Метель».

В финальный день состоялись круглый стол, поэтические встречи, спектакли и концерт «Пушкин-Гала».

Ранее сообщалось, что в Москве начался исторический фестиваль «Времена и эпохи».