В Нижегородской области фестиваль «Пушкин без границ» собрал более 40 тысяч гостей

Более 40 тыс. человек посетили III Международный фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине.
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры.
Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За три дня организаторы провели более 55 мероприятий на 15 площадках, в программе участвовали свыше 250 артистов.
Открытие состоялось 5 июня. В этот день прошли детский поэтический марафон «В честь Пушкина!» и концерт «Русские сказы».
Главная программа пришлась на 6 июня — день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка.
В музее-заповеднике «Болдино» возложили цветы к памятнику поэту, провели открытый микрофон и акцию по высадке деревьев.
В программу также вошли театральные показы, мастер-классы, иммерсивные постановки, презентация книги «Болдинские свидания», концерт ансамбля «Песняры» и мультимедийное шоу «Метель».
В финальный день состоялись круглый стол, поэтические встречи, спектакли и концерт «Пушкин-Гала».
Ранее сообщалось, что в Москве начался исторический фестиваль «Времена и эпохи».