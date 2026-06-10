Постпред Ирана при ООН призвал Трампа воздержаться от угроз Тегерану

«Президент Соединенных Штатов должен воздерживаться от своих постоянных угроз в адрес Ирана, включая угрозы применения силы, которые были сделаны сегодня. Иран никогда не ведет переговоры под угрозами и давлением и никогда не поддастся давлению или запугиванию», — сказал он в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме продвижения мира на Ближнем Востоке.