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Постпред Ирана при ООН призвал Трампа воздержаться от угроз Тегерану

Израиль и США понесут ответственность за последствия возможной эскалации, заявил Амир Саид Иравани.

Источник: Reuters

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен воздерживаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Президент Соединенных Штатов должен воздерживаться от своих постоянных угроз в адрес Ирана, включая угрозы применения силы, которые были сделаны сегодня. Иран никогда не ведет переговоры под угрозами и давлением и никогда не поддастся давлению или запугиванию», — сказал он в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме продвижения мира на Ближнем Востоке.

США и Израиль будут нести полную ответственность за последствия эскалации, которая может произойти в результате их противоправных действий в отношении Ирана, добавил Амир Саид Иравани.

«В ответ на любое нарушение [перемирия] Иран полон решимости защищать свой суверенитет, территориальную целостность, национальную безопасность и свой народ. Соединенные Штаты и Израиль как агрессоры будут нести всю полноту ответственности за все последствия незаконных действий и последующую эскалацию», — сказал он.

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