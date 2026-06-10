Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дисен: ЕС следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине

Лидерам ЕС следует немедленно прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Лидерам ЕС следует немедленно прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путём переговоров, а не пополнение окопов путём… оказания помощи головорезам Владимира Зеленского в похищении всё большего числа людей», — написал он в соцсети Х.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал кадры насильственной мобилизации на Украине, назвав их безумием.

В Киеве девушка распылила газ в полицейского при попытке мобилизовать её парня.