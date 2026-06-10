Лидерам ЕС следует немедленно прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.
«Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путём переговоров, а не пополнение окопов путём… оказания помощи головорезам Владимира Зеленского в похищении всё большего числа людей», — написал он в соцсети Х.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал кадры насильственной мобилизации на Украине, назвав их безумием.
В Киеве девушка распылила газ в полицейского при попытке мобилизовать её парня.