Главный тренер ЦСКА выделил главный фактор победы в Единой лиге ВТБ

«Ключевой аспект — наша стабильность. Мы очень грамотно подошли к этой серии. Люди видят только одну серию, только финал, но для нас она стала итогом всего того, что мы делали весь сезон. Работали ради этого. Готовились к этому, всё очень красиво сошлось в конце. Так что дело не в финале, а в каждом моменте до него, который привёл нас сюда», — цитирует Пистиолиса «Чемпионат».