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Главный тренер ЦСКА выделил главный фактор победы в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ПБК ЦСКА Андреас Пистиолис назвал ключевой аспект, который позволил ЦСКА стать чемпионом Единой лиги.

Источник: RT на русском

Главный тренер ПБК ЦСКА Андреас Пистиолис назвал ключевой аспект, который позволил ЦСКА стать чемпионом Единой лиги.

«Ключевой аспект — наша стабильность. Мы очень грамотно подошли к этой серии. Люди видят только одну серию, только финал, но для нас она стала итогом всего того, что мы делали весь сезон. Работали ради этого. Готовились к этому, всё очень красиво сошлось в конце. Так что дело не в финале, а в каждом моменте до него, который привёл нас сюда», — цитирует Пистиолиса «Чемпионат».

В финале ЦСКА всухую обыграл УНИКС, не потерпев ни одного поражения.

Кроме того, в плей-офф армейцы оказались сильнее «Енисея» и «Локомотива-Кубани».

Ранее ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче финальной серии и в 13-й раз выиграл Единую лигу ВТБ.