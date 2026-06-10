Инфантино об Иране на ЧМ-2026: пообещал им, что они приедут

«В последние несколько недель постоянно поднимались три темы: Иран, билеты, визы. Ничего общего с футболом. Многое связано с текущей ситуацией — с принимающей стороной, ситуацией в мире. Что касается Ирана — я очень рад. В марте ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Иран не сможет приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придётся везти автобус из Тегерана», — цитирует Инфантино The Athletic.