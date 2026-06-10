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Инфантино об Иране на ЧМ-2026: пообещал им, что они приедут

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана в чемпионате мира на фоне военного конфликта с США.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана в чемпионате мира на фоне военного конфликта с США.

«В последние несколько недель постоянно поднимались три темы: Иран, билеты, визы. Ничего общего с футболом. Многое связано с текущей ситуацией — с принимающей стороной, ситуацией в мире. Что касается Ирана — я очень рад. В марте ездил в Турцию посмотреть на иранскую команду. Люди говорили, что Иран не сможет приехать. Я пообещал им, что они приедут, даже если мне придётся везти автобус из Тегерана», — цитирует Инфантино The Athletic.

Кроме того, президент ФИФА поблагодарил администрации трёх стран-хозяек за сотрудничество и заявил, что гордится своей работой.

Ранее Трамп объяснил, почему некоторым лицам отказывают во въезде в страну в преддверии чемпионата мира по футболу.

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