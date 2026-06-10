Папа Римский освятил самую высокую башню храма Святого Семейства в Барселоне

Церемония открытия башни, высота которой превышает 172 м, совпала со 100-летием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже много десятилетий идет строительство базилики. Папа Римский прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита в Испанию, начавшегося 6 июня. Перед тем, как освятить самую высокую башню храма, Папа Римский провел в соборе мессу, на которой среди прочего присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и председатель правительства страны Педро Санчес.