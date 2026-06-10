Папа Римский освятил самую высокую башню храма Святого Семейства в Барселоне

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV освятил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в испанской Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства королевства.
Церемония открытия башни, высота которой превышает 172 м, совпала со 100-летием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже много десятилетий идет строительство базилики. Папа Римский прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита в Испанию, начавшегося 6 июня. Перед тем, как освятить самую высокую башню храма, Папа Римский провел в соборе мессу, на которой среди прочего присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и председатель правительства страны Педро Санчес.
Ожидается, что после Барселоны Лев XIV отправится на Канарские острова. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI. В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи в Мадриде.
Храм Святого семейства был заложен в 1882 году. Саграда Фамилия является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно миллионы туристов посещали этот собор. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики. Храм Святого семейства является самой высокой католической церковью в мире.