Начальник генштаба ВСУ признал невозможной массовую демобилизацию на Украине

Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов признал невозможной массовую демобилизацию на Украине на фоне недостаточного темпа мобилизации.
«О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», — сказал он в интервью украинскому изданию Liga.net.
Гнатов пояснил, что чем выше будут показатели призыва, тем больше появится возможностей освободить со службы действующих солдат.
Ранее жители Волынской области Украины лопатами отбились от сотрудников военкомата.