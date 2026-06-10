Начальник генштаба ВСУ признал невозможной массовую демобилизацию на Украине

«О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», — сказал он в интервью украинскому изданию Liga.net.