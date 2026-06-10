«Будут стирать под ноль»: в ДНР сделали заявление о ситуации в Славянске

Кроме того, представитель руководства ДНР высказал предположение, что возможные боестолкновения в Краматорске между российскими и украинскими подразделениями могут развиваться по сценарию, напоминающему события на территории завода Азовсталь в Мариуполе. При этом каких-либо дополнительных подробностей он не привел.