«Будут стирать под ноль»: в ДНР сделали заявление о ситуации в Славянске

Вооруженные силы Украины начали вывозить гражданское население из Славянска на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом в эфире программы «Вести» заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.
По его словам, эвакуация жителей может свидетельствовать о подготовке украинских войск к возможным боевым действиям в районе Славянска и Краматорска. Кимаковский утверждает, что украинская сторона усиливает подготовку к обороне этих населенных пунктов.
Советник главы ДНР заявил, что, по имеющейся у него информации, Краматорск рассматривается украинскими военными как укрепленный район. При этом он выразил мнение, что Славянск может оказаться под угрозой масштабных разрушений.
Кимаковский также отметил, что сведения о происходящем, по его словам, поступают от информированных источников. Именно этим он объяснил начавшийся, как утверждается, вывоз местных жителей из города.
Кроме того, представитель руководства ДНР высказал предположение, что возможные боестолкновения в Краматорске между российскими и украинскими подразделениями могут развиваться по сценарию, напоминающему события на территории завода Азовсталь в Мариуполе. При этом каких-либо дополнительных подробностей он не привел.
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