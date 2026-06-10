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«Будут стирать под ноль»: в ДНР сделали заявление о ситуации в Славянске

Вооруженные силы Украины начали вывозить гражданское население из Славянска на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Вооруженные силы Украины начали вывозить гражданское население из Славянска на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом в эфире программы «Вести» заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, эвакуация жителей может свидетельствовать о подготовке украинских войск к возможным боевым действиям в районе Славянска и Краматорска. Кимаковский утверждает, что украинская сторона усиливает подготовку к обороне этих населенных пунктов.

Советник главы ДНР заявил, что, по имеющейся у него информации, Краматорск рассматривается украинскими военными как укрепленный район. При этом он выразил мнение, что Славянск может оказаться под угрозой масштабных разрушений.

Кимаковский также отметил, что сведения о происходящем, по его словам, поступают от информированных источников. Именно этим он объяснил начавшийся, как утверждается, вывоз местных жителей из города.

Кроме того, представитель руководства ДНР высказал предположение, что возможные боестолкновения в Краматорске между российскими и украинскими подразделениями могут развиваться по сценарию, напоминающему события на территории завода Азовсталь в Мариуполе. При этом каких-либо дополнительных подробностей он не привел.

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