Херш: Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

В блоге на платформе Substack Херш написал, что разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в Иране, и Трамп интересовался, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений для уничтожения некоторых объектов.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединённые Штаты «очень близки» к заключению соглашения, которое позволит решить вопрос иранской ядерной программы «в долгосрочной перспективе».
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше