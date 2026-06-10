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Херш: Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с представителями американской администрации поднимал вопрос применения ядерного оружия в отношении Ирана. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с представителями американской администрации поднимал вопрос применения ядерного оружия в отношении Ирана. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

В блоге на платформе Substack Херш написал, что разговор касался ударов по подземным объектам производства ракет в Иране, и Трамп интересовался, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений для уничтожения некоторых объектов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединённые Штаты «очень близки» к заключению соглашения, которое позволит решить вопрос иранской ядерной программы «в долгосрочной перспективе».

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