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Вучич допустил уход с поста президента Сербии и выдвижение на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку раньше, чем через 3−4 месяца.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает возможность ухода с поста главы государства и выдвижения своей кандидатуры на должность премьер-министра страны.

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», — заявил Александр Вучич в эфире радио Белград.

Он добавил, что может подать в отставку раньше, чем через 3−4 месяца. Президент Сербии также отметил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

До этого момента Александр Вучич допустил возможность досрочного ухода с поста президента во время визита в Китай. Он подчеркнул, что не планирует изменять формат своих полномочий по примеру экс-лидера страны Бориса Тадича.

Срок президентских полномочий Александра Вучича истекает в 2027 году.

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