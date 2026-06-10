Операция «Милитаризация»: какие риски может нести рост военных расходов в Европе

Концерн Mercedes-Benz планирует начать производство шасси для мобильных комплексов ПВО Drone Defender, сообщает Financial Times. Выпускаться эти системы будут в сотрудничестве с компанией TYTAN Technologies. Возможность работы в интересах ВПК рассматривают и другие предприятия ФРГ. Всё это происходит на фоне ускоренной милитаризации Германии и всего ЕС. По словам аналитиков, перевод экономики Евросоюза на военные рельсы бьёт по кошельку налогоплательщиков и повышает риски конфронтации в регионе.
Немецкий концерн Mercedes-Benz намерен принять участие в производстве средств ПВО, сообщает Financial Times. По данным издания, производитель автомобилей собирается заключить соглашение с мюнхенской компанией TYTAN Technologies, в рамках которого они будут выпускать комплекс Drone Defender для борьбы с малоразмерными БПЛА.
Система будет базироваться на шасси фургона Mercedes Sprinter и военной версии внедорожника G-Class. Drone Defender оснастят датчиками и пусковыми установками для различных типов дронов-перехватчиков, которые смогут поражать БПЛА как с помощью тарана, так и путём подрыва боевой части.
«Компании планируют разработать систему, которая будет значительно дешевле и доступнее сложных платформ, предназначенных для использования на передовой… Цель — выйти на уровень производства в тысячи единиц в год», — пишет FT.
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В мае Mercedes-Benz уже сообщал, что может заняться оборонным производством, но не привёл деталей. Председатель совета директоров автопроизводителя Ола Каллениус заявил тогда, что военная тематика будет составлять «незначительную долю» бизнеса по сравнению с производством автомобилей, но добавил, что это может стать «растущей нишей», способной внести вклад в коммерческие результаты.
«Надежды на оборонную промышленность».
Как отмечает FT, подготовка соглашения с TYTAN Technologies проходит на фоне трудностей у Mercedes-Benz и всей автомобилестроительной отрасли ФРГ. Немецкие производители столкнулись со снижением прибыли из-за конкуренции с Китаем. В этих условиях Берлин пытается побудить промышленность поделиться с оружейниками производственными мощностями и опытом в области массового выпуска продукции.
Например, ранее Mercedes уже вёл переговоры о возможной передаче своего завода по производству фургонов в Людвигсфельде франко-германскому производителю танков KNDS.
В марте Financial Times также сообщала, что Volkswagen обсуждает с израильским производителем ракет Rafael возможность производства пусковых установок для системы «Железный купол» на заводе Volkswagen в Оснабрюке.
Помимо этого, в прошлом году завод в нидерландском Лимбурге, где ранее выпускались автомобили BMW, перешёл на производство дронов и военного транспорта. Причиной такого решения стало расторжение BMW в 2024 году контракта на выпуск автомобилей, что привело к потере 4 тыс. рабочих мест.
Как констатирует Der Spiegel в статье под названием «Миллиарды для вооружённых сил: экономика Германии возлагает надежды на оборонную промышленность», увеличение расходов на оборону в ФРГ оказалось благом для «находящегося в упадке промышленного сектора». Многие компании (даже те, у которых ранее не было опыта работы в военной сфере) теперь надеются присоединиться к этому процессу, пишет журнал.
«Рост военных расходов идёт по экспоненте».
Милитаризация экономики в ФРГ сопровождается ростом бюджетных расходов на военные нужды. По предварительным данным, в 2026 году совокупные траты на оборону составят рекордные €108 млрд и превысят 4% от ВВП. Увеличение расходов осуществляется в том числе за счёт ослабления правила о «долговом тормозе». В частности, специальный оборонный фонд, созданный бывшим канцлером Олафом Шольцем, в 2026 году пополнится за счёт заимствований на сумму €25,5 млрд.
По данным Немецкого федерального банка, в 2025 году госдолг ФРГ увеличился на €144 млрд и превысил €2,8 трлн. В процентном соотношении к ВВП он вырос с 62,2 до 63,5%.
Берлин на фоне подобных инвестиций в ВПК объявил о намерении создать «самую сильную конвенциональную армию в Европе» к 2039 году. В то же время первые лица ФРГ раздувают в стране истерию, твердя о якобы возможной в скором времени войне с Россией.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
Милитаризация происходит не только в ФРГ, но и во всём Евросоюзе. Сейчас ЕС реализует масштабную программу по мобилизации оборонной индустрии. Усилия Брюсселя направлены, в частности, на ускорение выдачи разрешений на экспорт оборонной продукции между странами объединения.
Кроме того, предполагается упростить процедуры закупок в сфере безопасности и обороны. Всё это должно помочь инвестировать в оборону до €800 млрд в течение следующих четырёх лет в рамках инициативы ReArm Europe Plan/Readiness 2030. На это, в частности, будут направлены и средства гражданских фондов Европейского союза.
Согласно оценкам аналитиков, столь масштабный рост военных расходов в ЕС ударит по уровню жизни граждан объединения.
«Это неизбежно, потому что те деньги, которые сейчас направляются в военную сферу, берутся из карманов европейских налогоплательщиков, из социальной сферы. Другого пути нет», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Аналогичного мнения придерживается доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его словам, в ФРГ уже наблюдается сокращение доходов населения, в то время как рост оборонных расходов только увеличивается.
«В Германии с 2020 по 2025 год доходы домохозяйств снизились в среднем примерно на 20% за счёт роста цен. Реальные доходы населения падают, а рост военных расходов идёт по экспоненте… Всё это ложится грузом на жителей. Сейчас в правящей коалиции ФРГ идут непростые дискуссии о социальных реформах, в том числе о продлении пенсионного возраста до 70 лет и снижении госфинансирования пенсий. Это приведёт к тому, что нынешнее поколение работающих немцев будет получать значительно меньшие пенсии, чем их родители», — отмечает собеседник RT.
Как ранее сообщал Bild, дефицит бюджетов немецких городов привёл к тому, что почти каждый муниципалитет оказался на грани банкротства, а власти готовятся урезать социальные расходы.
«Для покрытия расходов не хватит €30 млрд», — писало издание.
Ещё в 2024 году некоторые страны ЕС, как сообщал портал EUobserver со ссылкой на источники, предложили пенсионным фондам и страховым компаниям активно инвестировать в оборонный сектор. Подобную идею поддержали несколько стран, включая Германию и Нидерланды.
По словам экспертов, в Германии государственные пенсионные фонды страны инвестируют в акции предприятий ВПК, которые могут обанкротиться, если вооружённый конфликт с Россией не начнётся. То есть гарантированная пенсия увязывается правительством ФРГ с будущей войной.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров высказал мнение, что немецкое правительство инвестировало средства пенсионных фондов в акции оборонных компаний, ожидая их роста в ближайшие пять — десять лет. Однако, по мнению Килинкарова, после реализации мирного плана по Украине финал для этих компаний может быть плачевным: их акции упадут, что приведёт к убыткам для пенсионных фондов, заявил бывший нардеп в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Отрабатывают сценарий агрессии».
Эксперты в беседе с RT также раскритиковали идею использования оборонного заказа для вывода экономики из кризиса, о чём ранее писал журнал Der Spiegel.
«Если вы производите продукцию гражданского назначения, то она идёт на экспорт, участвует в создании добавленной стоимости внутри страны. А если это продукция военного назначения, то у неё два пути. Первый — это продажа. Но такое количество военной техники ЕС вряд ли сможет продать, потому что американцы являются законодателями в этой области. Соответственно, техника либо будет передана киевскому режиму, либо будет храниться на складах. Всё это влечёт прямую нагрузку на бюджет», — утверждает Александр Камкин.
Немецкие военные в Литве на учениях Freedom Shield 2026.
Gettyimages.ru.
© Kay Nietfeld/picture alliance.
В свою очередь, политолог-международник Владимир Оленченко отмечает, что рост оборонных расходов в ЕС повышает военные риски в регионе.
«К определённому росту ВВП такая политика может привести. Но в итоге это может стать причиной европейской войны. Ведь как известно, если в первом действии на стене висит ружьё, то в последнем оно должно выстрелить. Если ЕС делает ставку на развитие военного комплекса, то новое оружие надо куда-то девать. Как его будут использовать? Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уже чётко говорит, что надо ожидать “нападения России”. Эту тему подхватывают и в других странах ЕС», — сказал эксперт.
При этом Александр Камкин подчёркивает, что тезис о якобы скором нападении России является пропагандой и не выдерживает критики.
«Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не имеем никаких территориальных претензий к странам Западной Европы. В то же время очевидно, что военные учения стран НАТО как раз отрабатывают сценарий агрессии против России. Оборонная стратегия НАТО сейчас заточена на военное противостояние с нашей страной, на агрессию против нашей страны», — полагает аналитик.
Константин Блохин уверен, что западные элиты сами не верят в свою пропаганду о нападении России на НАТО.
«Мысль о войне с Россией навязывается простому населению, но элиты в это не верят. Они используют этот тезис, чтобы обосновать использование средств налогоплательщиков для милитаризации своих стран», — подытожил эксперт.