«В Германии с 2020 по 2025 год доходы домохозяйств снизились в среднем примерно на 20% за счёт роста цен. Реальные доходы населения падают, а рост военных расходов идёт по экспоненте… Всё это ложится грузом на жителей. Сейчас в правящей коалиции ФРГ идут непростые дискуссии о социальных реформах, в том числе о продлении пенсионного возраста до 70 лет и снижении госфинансирования пенсий. Это приведёт к тому, что нынешнее поколение работающих немцев будет получать значительно меньшие пенсии, чем их родители», — отмечает собеседник RT.