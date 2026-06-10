Бывший депутат Европарламента от Франции Филипп де Вилье заявил, что действия Владимира Зеленского на фоне продолжающегося конфликта свидетельствуют о его сложном политическом положении. Такое мнение он высказал в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
По словам политика, украинское руководство сталкивается с серьезными внутренними вызовами. В качестве примера он привел решения, связанные с оценкой отдельных исторических и политических фигур, которые, по его мнению, вызывают неоднозначную реакцию в обществе.
«Недавно он реабилитировал Андрея Мельника — как и Степана Бандеру, сотрудничавшего с нацистами против России. Ему приходится опираться даже на самые сомнительные страницы истории», — подчеркнул эксперт.
Де Вилье считает, что затяжной характер конфликта усиливает давление на украинские власти. По его оценке, это отражается на действиях Зеленского, который, как полагает французский политик, испытывает заметную неуверенность в сложившейся ситуации.