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ФИФА представила гимн чемпионата мира в исполнении Андреа Бочелли и Дэвида Гетты

ФИФА презентовала официальный гимн чемпионата мира по футболу — 2026 в США, Мексике и Канаде.

ФИФА презентовала официальный гимн чемпионата мира по футболу — 2026 в США, Мексике и Канаде.

Композиция получила название ДНК. В её создании приняли участие оперный певец Андреа Бочелли и диджей Дэвид Гетта, сообщает Billboard.

Рэп-куплеты композиции исполнила певица Megan Thee Stallion, а в записи бэк-вокала приняла участие Ким Ынджэ, которая выступает под псевдонимом Ejae.

Дебютное живое исполнение гимна состоится в ходе церемонии открытия мундиаля 11 июня в Мехико, где его исполнят Бочелли и Ejae.

Ранее президент ФИФА рассказал, как велись переговоры о приезде сборной Ирана в США на чемпионат мира.

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