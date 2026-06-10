ФИФА представила гимн чемпионата мира в исполнении Андреа Бочелли и Дэвида Гетты

Композиция получила название ДНК. В её создании приняли участие оперный певец Андреа Бочелли и диджей Дэвид Гетта, сообщает Billboard.
Рэп-куплеты композиции исполнила певица Megan Thee Stallion, а в записи бэк-вокала приняла участие Ким Ынджэ, которая выступает под псевдонимом Ejae.
Дебютное живое исполнение гимна состоится в ходе церемонии открытия мундиаля 11 июня в Мехико, где его исполнят Бочелли и Ejae.
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