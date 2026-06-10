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ТАСС: самолет-заправщик США второй вечер летает у границ Ирана

Вылетевший из Тель-Авива борт курсирует над акваторией Персидского залива на высоте чуть более 8 км, сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Стратегический транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-46A Pegasus второй вечер подряд курсирует над нейтральными водами Персидского залива недалеко от границы воздушного пространства Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Самолет Boeing KC-46A Pegasus второй вечер подряд курсирует над нейтральными водами Персидского залива рядом с воздушной границей Ирана», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вылетевший из Тель-Авива борт уже больше часа совершает круговой полет над акваторией на высоте чуть более 8 км. «Накануне он летал в этом же секторе, причем в какой-то момент к нему подлетал другой аналогичный борт, а еще один такой же самолет работал в районе западного побережья залива», — заметил источник.

Американский президент Дональд Трамп 10 июня заявил, что США намерены в ближайшие часы нанести новые жесткие удары по Ирану. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. «Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал президент США.

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