ТАСС: самолет-заправщик США второй вечер летает у границ Ирана

«Самолет Boeing KC-46A Pegasus второй вечер подряд курсирует над нейтральными водами Персидского залива рядом с воздушной границей Ирана», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вылетевший из Тель-Авива борт уже больше часа совершает круговой полет над акваторией на высоте чуть более 8 км. «Накануне он летал в этом же секторе, причем в какой-то момент к нему подлетал другой аналогичный борт, а еще один такой же самолет работал в районе западного побережья залива», — заметил источник.