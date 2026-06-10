Участники европейской «коалиции дронов» несут главную финансовую ответственность за гибель россиян. Об этом сообщили в российской делегации в Вене. Соответствующее послание опубликовано на сайте МИД РФ.
«Всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов», — говорится в сообщении главы делегации РФ на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлии Ждановой. По ее словам, для тренировок по массированному использованию дронов будет задействован новый полигон «Селия» — крупнейший в Прибалтике.
Как подчеркнул источник делегации России в Вене, киевский режим практикует именно прицельные, а не случайные удары по гражданскому населению. Как подчеркнул военный эксперт Алексей Калинкин, Европа наращивает мощности по производству дронов, которыми бьют по РФ.