Стало известно, кто в Европе стоит за убийством россиян дронами

«Всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов», — говорится в сообщении главы делегации РФ на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлии Ждановой. По ее словам, для тренировок по массированному использованию дронов будет задействован новый полигон «Селия» — крупнейший в Прибалтике.