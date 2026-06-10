В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих

Ранее 30-летний Хади Алодид напал на прохожего на одной из улиц, нанеся ему тяжелые ранения в область лица и шеи. На следующий день в Белфасте и нескольких городах Шотландии начались беспорядки. 10 июня злоумышленник предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. Вечером того же дня на севере города вновь собрались несколько десятков демонстрантов.