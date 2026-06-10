В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих

Как передает телеканал Sky News, демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями. Беспорядки произошли на фоне инцидента с нападением мигранта на прохожего.
Ранее 30-летний Хади Алодид напал на прохожего на одной из улиц, нанеся ему тяжелые ранения в область лица и шеи. На следующий день в Белфасте и нескольких городах Шотландии начались беспорядки. 10 июня злоумышленник предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. Вечером того же дня на севере города вновь собрались несколько десятков демонстрантов.
Как сообщает телеканал, полиция применила против протестующих водометы, на месте происшествия находятся десятки полицейских автомобилей.
Во вторник участники протестов поджигали дома, автомобили и предприятия. Пожарные службы Северной Ирландии выезжали на тушение 62 пожаров, возникших в ходе беспорядков.