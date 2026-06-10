Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужен мир, а не обещания»: депутат Рады обратился к Зеленскому

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с призывом к Владимиру Зеленскому представить план мирного урегулирования.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с призывом к Владимиру Зеленскому представить план мирного урегулирования. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, главным приоритетом должен стать вопрос достижения мира. Он отметил, что многочисленные программы и инициативы теряют значение без понимания того, каким образом предполагается добиться завершения конфликта.

Гончаренко* заявил, что за последнее время общественности неоднократно представляли различные планы и концепции, однако, по его оценке, все они не имеют практической ценности без отдельного плана, посвященного мирному урегулированию.

Парламентарий подчеркнул, что именно такой документ, по его мнению, должен быть представлен в первую очередь.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта и стремится сохранить власть, однако каких-либо новых фактов или заявлений по вопросу мирного плана в его комментариях не приводилось.

Читайте также: «Будут стирать под ноль»: в ДНР сделали заявление о ситуации в Славянске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.