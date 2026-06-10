«Нужен мир, а не обещания»: депутат Рады обратился к Зеленскому

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с призывом к Владимиру Зеленскому представить план мирного урегулирования. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, главным приоритетом должен стать вопрос достижения мира. Он отметил, что многочисленные программы и инициативы теряют значение без понимания того, каким образом предполагается добиться завершения конфликта.
Гончаренко* заявил, что за последнее время общественности неоднократно представляли различные планы и концепции, однако, по его оценке, все они не имеют практической ценности без отдельного плана, посвященного мирному урегулированию.
Парламентарий подчеркнул, что именно такой документ, по его мнению, должен быть представлен в первую очередь.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта и стремится сохранить власть, однако каких-либо новых фактов или заявлений по вопросу мирного плана в его комментариях не приводилось.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.