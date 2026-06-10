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Народную артистку СССР Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня.

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня.

Об этом сообщила директор Театра Российской армии Милена Авимская.

«Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников», — написала Авимская в Telegram.

Ранее стало известно о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Причиной смерти актрисы стала онкология.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной.