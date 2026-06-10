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В Пентагоне сообщили, что США контролируют Ормузский пролив

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США контролируют Ормузский пролив.

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США контролируют Ормузский пролив.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США контролируют Ормузский пролив», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США тайно переправили более 100 млн баррелей нефти через Ормуз.

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