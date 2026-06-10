В Пентагоне сообщили, что США контролируют Ормузский пролив

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США контролируют Ормузский пролив.
Об этом сообщает РИА Новости.
«США контролируют Ормузский пролив», — сказал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США тайно переправили более 100 млн баррелей нефти через Ормуз.
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