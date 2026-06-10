Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал усиленные атаки по Ирану грядущей ночью.
«Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесём сильный удар по Ирану… Мы собираемся сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал мощные атаки по Ирану.
Американский журналист Сеймур Херш отмечал, что Трамп поднимал вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.
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