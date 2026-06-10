Демобилизации не будет: в Генштабе ВСУ назвали главную причину

Массовая демобилизация на Украине в настоящее время невозможна из-за недостаточных темпов пополнения армии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью изданию Liga.net.
По словам военного руководителя, вопрос увольнения военнослужащих со службы остается сложным и требует дальнейшей проработки. Он отметил, что обсуждение конкретных сроков и масштабов демобилизации сейчас может создать у людей необоснованные ожидания.
Гнатов сообщил, что рассматриваются различные варианты решения проблемы. Один из обсуждаемых подходов предусматривает возможность увольнения военнослужащих, проходящих службу с 2022 года.
При этом начальник Генштаба подчеркнул, что перспективы демобилизации напрямую зависят от показателей призыва. По его словам, увеличение темпов мобилизации позволит расширить возможности для освобождения военнослужащих от службы.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Однако положения, устанавливающие сроки демобилизации, в документ включены не были.
В последние годы украинские власти неоднократно заявляли о необходимости пополнения личного состава армии. На этом фоне в обществе продолжаются дискуссии о порядке мобилизации и перспективах возвращения военнослужащих к гражданской жизни.
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