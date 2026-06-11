Глава миссии ООН назвал РФ надежным партнером миротворцев на Кипре

Руководитель миротворческой миссии сообщил о подготовке доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о деятельности ВСООНК в первой половине 2026 года. Диань также выразил признательность российской стороне и конкретно посольству РФ в Никосии за тесное взаимодействие и конструктивный подход к решению актуальных вопросов. Российская сторона подчеркнула важность присутствия миротворческих сил ООН для поддержания мира и стабильности на острове и выразила готовность продолжать взаимодействие с их представителями.