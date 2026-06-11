Глава миссии ООН назвал РФ надежным партнером миротворцев на Кипре

НИКОСИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Россия является надежным партнером дислоцированного на Кипре миротворческого контингента ООН. Об этом заявил спецпредставитель генсека всемирной организации на острове и глава Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) Хасим Диань.
«Россия — это надежный партнер ВСООНК. Все офицеры из РФ очень ответственно служат в составе миротворческого контингента», — констатировал спецпредставитель генсека ООН в беседе с российским послом на Кипре Муратом Зязиковым. Диань посетил посольство РФ в Никосии в отмечаемый в среду Международный день диалога между цивилизациями.
Руководитель миротворческой миссии сообщил о подготовке доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о деятельности ВСООНК в первой половине 2026 года. Диань также выразил признательность российской стороне и конкретно посольству РФ в Никосии за тесное взаимодействие и конструктивный подход к решению актуальных вопросов. Российская сторона подчеркнула важность присутствия миротворческих сил ООН для поддержания мира и стабильности на острове и выразила готовность продолжать взаимодействие с их представителями.
Стороны отметили активизацию контактов президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса и лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана по согласованию мер укрепления межобщинного доверия и подготовке расширенной встречи для решения проблемы острова в формате «пять плюс один». Имеется в виду встреча с участием глав кипрских общин, МИД трех держав — гарантов кипрской безопасности и генсека ООН. Причем контакты лидеров греков- и турок-киприотов проходили как в двустороннем, так и трехстороннем формате — с участием личного посланника главы всемирной организации по Кипру Марии Анхелы Ольгин.
Диань пообещал сообщить о своем визите в посольство РФ Гутерришу, с которым Зязиков знаком уже много лет. Российский посол отметил усилия генсека ООН для решения кипрской проблемы.
Российский посол о кипрском урегулировании.
Руководитель российской дипмиссии также подтвердил Дианю позицию Москвы в вопросе разрешения проблемы разделенного острова исключительно политико-дипломатическим путем. Одним из важных достижений на этом пути Зязиков назвал восстановление свободы передвижения между территориями проживания двух кипрских общин.
Посол РФ отметил, что ООН рассматривает конструктивный диалог лидеров кипрских общин как единственный способ урегулирования на острове, к вопросу о котором Россия проявляет неослабевающий интерес. «Москва всегда выступает за достижение всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы, отвечающего прежде всего интересам самих общин острова, а также задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока», — констатировал Зязиков.