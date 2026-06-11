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Папа Римский Лев XIV обратился к болельщикам перед чемпионатом мира — 2026

Папа Римский Лев XIV накануне старта чемпионата мира по футболу напомнил обществу о важности взаимовыручки и сплочённости.

Источник: RT на русском

Папа Римский Лев XIV накануне старта чемпионата мира по футболу напомнил обществу о важности взаимовыручки и сплочённости.

«Завтра начнётся чемпионат мира, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь — не гонка ради одиночного блеска, а путь, который мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет пасовать, даже если у него есть талант, ещё не понял игры. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, ещё не понял жизни», — написал Папа Римский Лев XIV в соцсетях.

Папа Римский Лев XIV является большим поклонником футбола и болеет за «Реал».

Ранее президент «Реала» подарил футболку мадридской команды Папе Римскому Льву XIV.

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