Папа Римский Лев XIV обратился к болельщикам перед чемпионатом мира — 2026

«Завтра начнётся чемпионат мира, и многие будут следить за матчами. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь — не гонка ради одиночного блеска, а путь, который мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет пасовать, даже если у него есть талант, ещё не понял игры. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, ещё не понял жизни», — написал Папа Римский Лев XIV в соцсетях.