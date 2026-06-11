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Развожаев: в Севастополь не пришли бензовозы

Бензовозы не смогли приехать в Севастополь 10 июня, из-за чего новая партия QR-кодов отсутствует.

Источник: RT на русском

Бензовозы не смогли приехать в Севастополь 10 июня, из-за чего новая партия QR-кодов отсутствует.

Об этом уведомил губернатор Михаил Развожаев.

«Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти», — написал он в Telegram.

Губернатор призвал жителей города не стоять в очередях на АЗС «ТЭС» 11 июня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ситуация с дефицитом топлива в регионе находится на контроле у президента России Владимира Путина.

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