В Кузбассе оставили в силе приговор по делу о смертельном ДТП с трамваем

Авария произошла в июне 2024 года. Технически неисправный трамвай маршрута № 10 создал опасную ситуацию во время движения. Один пассажир погиб, ещё восемь получили тяжкий вред здоровью, у 19 человек зафиксировали вред средней тяжести, у 24 — лёгкий. Всего различные повреждения получили 106 потерпевших.