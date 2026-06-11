В Кузбассе оставили в силе приговор по делу о смертельном ДТП с трамваем

Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляции бывшего генерального директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» и его адвоката по делу о ДТП с трамваем.
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кузбасса.
Авария произошла в июне 2024 года. Технически неисправный трамвай маршрута № 10 создал опасную ситуацию во время движения. Один пассажир погиб, ещё восемь получили тяжкий вред здоровью, у 19 человек зафиксировали вред средней тяжести, у 24 — лёгкий. Всего различные повреждения получили 106 потерпевших.
Суд первой инстанции признал бывшего руководителя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По материалам дела, в период с 5 на 6 июня 2024 года он не обеспечил обслуживание трамваев и контроль предрейсового осмотра.
Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы, штраф 300 тыс. рублей и трёхлетний запрет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Областной суд счёл наказание обоснованным.
Ранее в Ставропольском крае суд вынес приговор старшему электромеханику по делу о сходе с рельсов трёх грузовых вагонов в Невинномысске.