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В Кузбассе оставили в силе приговор по делу о смертельном ДТП с трамваем

Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляции бывшего генерального директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» и его адвоката по делу о ДТП с трамваем.

Источник: RT на русском

Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляции бывшего генерального директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» и его адвоката по делу о ДТП с трамваем.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на Объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

Авария произошла в июне 2024 года. Технически неисправный трамвай маршрута № 10 создал опасную ситуацию во время движения. Один пассажир погиб, ещё восемь получили тяжкий вред здоровью, у 19 человек зафиксировали вред средней тяжести, у 24 — лёгкий. Всего различные повреждения получили 106 потерпевших.

Суд первой инстанции признал бывшего руководителя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По материалам дела, в период с 5 на 6 июня 2024 года он не обеспечил обслуживание трамваев и контроль предрейсового осмотра.

Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы, штраф 300 тыс. рублей и трёхлетний запрет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Областной суд счёл наказание обоснованным.

Ранее в Ставропольском крае суд вынес приговор старшему электромеханику по делу о сходе с рельсов трёх грузовых вагонов в Невинномысске.