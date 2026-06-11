«Думаю, на пик формы ещё не вышел»: Корнев побил два рекорда за час, первым в России разменяв 47 секунд на 100 м кролем

«От ставки на вторую половину, на самом деле, многие ушли, потому что спринтеры все разные. Есть аэробные ребята, им, конечно, проще сделать упор на финишную прямую. А есть анаэробные, как я, тот же Дрессел, сейчас вот Джек Алекси и другие ребята. Мне кажется, все мы в глубине души знаем: как бы быстро или медленно ни начали дистанцию, всё равно в конце будет очень плохо. А значит, чтобы реализовать свою максимальную скорость, надо постараться максимально оторваться прямо со старта и терпеть. Если начинаешь “сотню” за 22,2 секунды, а вторую половину плывёшь за 24,5 секунды, в сумме получается очень крутой результат», — обосновал Егор собственную точку зрения.