«Думаю, на пик формы ещё не вышел»: Корнев побил два рекорда за час, первым в России разменяв 47 секунд на 100 м кролем

Предпоследний день чемпионата России по плаванию превратился в очередной бенефис Егора Корнева. Он дважды с разницей в час выходил на старт — в полуфиналах стометровки вольным стилем и «полтинника» баттерфляем — и дважды переписывал рекорды страны, несмотря на то что на вторую из дистанций чуть было не опоздал. В непрофильной дисциплине петербуржец с результатом 22,59 секунды превзошёл достижение Олега Костина, а в любимом спринте сместил с импровизированного Олимпа Климента Колесникова, став первым в стране, кому удалось разменять 47 секунд.
Мужская стометровка вольным стилем — дистанция королевская и совершенно особенная. Во‑первых, она одна из старейших: медали на ней разыгрывались ещё на первых Играх современности в 1896 году. Во‑вторых, за 130‑летнюю историю лишь трём россиянам удавалось завоевать олимпийские награды в этом виде программы. Владимир Буре и Климент Колесников брали бронзу, а Александр Попов, прежде чем стать обладателем серебра, дважды выгрызал золото. Он же остаётся единственным отечественным пловцом, который побеждал на чемпионатах мира в этой дисциплине.
И каждый раз, когда на внутренней арене появлялся талантливый спринтер, в сознании всплывала ностальгическая мысль: а вдруг удастся ещё раз повторить былой успех?
Возможно, именно поэтому плавательный мир с таким восторгом воспринял появление в стане сильнейших Егора Корнева — быстрого, резкого, в меру дерзкого, ворвавшегося во взрослое плавание, что называется, с ноги.
В 2023 году подопечный Ольги Байдаловой и Елены Кузнецовой (Дендеберовой) был признан «открытием года», а в 2024 году выиграл четыре золотые медали на чемпионате России, одержал пять побед на Кубке страны и стал рекордсменом мира в составе комбинированной эстафеты на мировом первенстве в Будапеште на короткой воде. С тех пор он, собственно, не отдавал первенства внутри России ни на «полтиннике» вольным стилем, ни на «сотне».
В нынешнем сезоне к победам добавились результаты выдающегося уровня. Во вторник, 9 июня, Корнев проплыл 50 м за 21,06 секунды, обновив собственный национальный рекорд и показав шестой результат в истории мирового плавания, а в среду переписал достижение Климента Колесникова на 100 м, преодолев дистанцию в полуфинале за 46,99 секунды.
На Олимпийских играх в Токио такой результат гарантировал бы пловцу золото. Спустя три года в Париже Корнев с нынешними секундами тоже мог бы сражаться за медаль, но уже вряд ли за золотую: под натиском китайца Пань Чжаньлэ пал мировой рекорд — 46,40 секунды. Зато таких легенд мирового спринта, как Кайл Чалмерс и Давид Попович, петербуржец вполне мог бы обойти.
В микст‑зоне после каждого из заплывов Корнев много шутил, соглашался с тем, что в заключительный день способен ещё на два достижения национального масштаба, сетовал, что российские достижения приносят не так много призовых, чтобы накопить на квартиру, но на вопрос о пике формы ответил: «Думаю, что ещё на него в этом сезоне не вышел. Хотелось бы так думать, по крайней мере».
Как быстро Корнев способен плыть? Не задаваться таким вопросом, глядя на то, как лихо 22‑летний возмутитель спокойствия разделывается в Казани с соперниками и секундомером, было невозможно. После победы на «полтиннике» вольным стилем Попов отметил, что перспективы Егора на стометровке кажутся ему ещё более серьёзными. Но при одном условии.
«Надо будет смотреть, с каким временем Корнев преодолеет вторую половину дистанции. Для того чтобы гарантированно претендовать на победу, по нынешним временам он должен выплывать из 24 секунд. Пока так разложиться смог лишь один раз Давид Попович, но я бы настраивался на результат порядка 23,5 секунды. Надо уже сейчас думать о том, чтобы это реализовать», — пояснил четырёхкратный олимпийский чемпион.
Возможно, подсознательно в голове выдающегося пловца до сих пор сидит воспоминание о собственной ошибке, когда в 2000 году он не поверил тренеру. Геннадий Турецкий убеждал ученика, что на Олимпиаде стометровку нужно плыть быстрее 48 секунд, причём сделать это нужно в полуфинале, чтобы деморализовать соперников. Тренер знал, что Попов способен выйти на такие скорости, но убедить его в необходимости подобной стратегии так и не сумел. В итоге именно такой манёвр исполнил в Сиднее голландец Питер ван ден Хогенбанд и стал чемпионом.
Что до Корнева, то годом ранее он заочно не согласился с Поповым по поводу скоростей.
«От ставки на вторую половину, на самом деле, многие ушли, потому что спринтеры все разные. Есть аэробные ребята, им, конечно, проще сделать упор на финишную прямую. А есть анаэробные, как я, тот же Дрессел, сейчас вот Джек Алекси и другие ребята. Мне кажется, все мы в глубине души знаем: как бы быстро или медленно ни начали дистанцию, всё равно в конце будет очень плохо. А значит, чтобы реализовать свою максимальную скорость, надо постараться максимально оторваться прямо со старта и терпеть. Если начинаешь “сотню” за 22,2 секунды, а вторую половину плывёшь за 24,5 секунды, в сумме получается очень крутой результат», — обосновал Егор собственную точку зрения.
К старту в Казани пловец признался, что его мечта сводится к тому, чтобы когда‑нибудь проплыть вторую половину дистанции за 24,0 секунды. И ведь уже сейчас очевидно: если эту мечту получится реализовать, результат Корнева на стометровке может оказаться по‑настоящему недосягаемым.