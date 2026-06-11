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Самолёт Зеленского вернулся в Польшу после визитов в обход страны

Самолёт Владимира Зеленского вернулся в Польшу после серии зарубежных поездок, совершённых в обход страны на фоне ухудшения межгосударственных отношений.

Самолёт Владимира Зеленского вернулся в Польшу после серии зарубежных поездок, совершённых в обход страны на фоне ухудшения межгосударственных отношений.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Самолёт совершил перелёт в Краков в ночь на вторник из Кишинёва, куда прилетел из Таллина», — говорится в материале украинского издания.

Ранее сообщалось, что Зеленский из-за возросшей напряжённости в отношениях с Польшей полетел в Британию через Молдавию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его злят некоторые заявления Зеленского.

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