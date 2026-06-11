Самолёт Зеленского вернулся в Польшу после визитов в обход страны

Самолёт Владимира Зеленского вернулся в Польшу после серии зарубежных поездок, совершённых в обход страны на фоне ухудшения межгосударственных отношений.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Самолёт совершил перелёт в Краков в ночь на вторник из Кишинёва, куда прилетел из Таллина», — говорится в материале украинского издания.
Ранее сообщалось, что Зеленский из-за возросшей напряжённости в отношениях с Польшей полетел в Британию через Молдавию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его злят некоторые заявления Зеленского.