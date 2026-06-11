Хегсет не исключил никаких вариантов действий в отношении президента Кубы

«Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — заявил Хегсет.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, остается ли вариант ликвидации кубинского лидера среди рассматриваемых сценариев, глава Пентагона сказал: «У нас есть варианты на все случаи».
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