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Хегсет не исключил никаких вариантов действий в отношении президента Кубы

Пентагон рассматривает разные варианты развития событий, отметил глава министерства.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о возможности военной операции США против Кубы, заявил, что Пентагон рассматривает различные варианты действий.

«Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — заявил Хегсет.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, остается ли вариант ликвидации кубинского лидера среди рассматриваемых сценариев, глава Пентагона сказал: «У нас есть варианты на все случаи».

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