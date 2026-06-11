Глава Пентагона предупредил о мощных ударах по Ирану в ближайшие часы

«Президент (США Дональд, — “Ъ”) Трамп сказал, что мы нанесем Ирану сильный удар, и мы сделаем это, потому что у Ирана есть шанс заключить хорошую сделку, отличную сделку, чтобы закрепить то, что они обещали сделать, но на самом деле не хотели», — сказал господин Хегсет журналистам (цитата по CNN).