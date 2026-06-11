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Глава Пентагона предупредил о мощных ударах по Ирану в ближайшие часы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в ночь на четверг США нанесут по территории Ирана мощные удары. Он допустил, что удары будут нанесены и следующей ночью.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в ночь на четверг США нанесут по территории Ирана мощные удары. Он допустил, что удары будут нанесены и следующей ночью.

«Президент (США Дональд, — “Ъ”) Трамп сказал, что мы нанесем Ирану сильный удар, и мы сделаем это, потому что у Ирана есть шанс заключить хорошую сделку, отличную сделку, чтобы закрепить то, что они обещали сделать, но на самом деле не хотели», — сказал господин Хегсет журналистам (цитата по CNN).

Пресс-конференция проходила во Флориде возле штаб-квартиры Центрального командования ВС США. Ранее, обращаясь к военнослужащим, Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты нанесут «жесткий» удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.

В ночь на 10 июня США вопреки действующему почти два месяца режиму прекращения огня нанесли удары по Ирану. Атака, как заявлял Дональд Трамп, стала ответом на сбитый в районе Ормузского пролива вертолет Apache. Иран в ответ на удары запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран приглашает Пентагон на выход».

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