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США предупредили Кубу о реакции на угрозу базе в Гуантанамо

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Кубе не следует стремиться к получению вооружений, способных поражать американскую базу в Гуантанамо или объекты на территории Соединенных Штатов.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Кубе не следует стремиться к получению вооружений, способных поражать американскую базу в Гуантанамо или объекты на территории Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время визита на американскую военную базу в Гуантанамо. По его словам, военное ведомство готово выполнять любые решения верховного главнокомандующего, направленные на защиту американских интересов и населения страны.

Хегсет подчеркнул, что попытка Гаваны получить подобные вооружения стала бы, по его мнению, крайне неразумным шагом. Он также заявил, что такие действия могли бы привести к конфронтации, которую кубинская сторона не заинтересована начинать и не сможет выдержать.

На фоне этого заявления американские власти продолжают демонстрировать жесткую позицию в отношении Кубы. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что кубинское руководство и экономика страны столкнулись с серьезными трудностями после сокращения поставок нефти из Венесуэлы.

В конце февраля Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты могут установить контроль над Кубой «по-дружески». Кроме того, по данным газеты Politico, опубликованным 18 мая, в американской администрации усилились дискуссии о возможности применения военной силы в отношении островного государства.

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