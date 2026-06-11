США предупредили Кубу о реакции на угрозу базе в Гуантанамо

Хегсет подчеркнул, что попытка Гаваны получить подобные вооружения стала бы, по его мнению, крайне неразумным шагом. Он также заявил, что такие действия могли бы привести к конфронтации, которую кубинская сторона не заинтересована начинать и не сможет выдержать.